مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعرض فيلم "اسم على مسمى" عن إلهام شاهين حامل اسم الدورة

عرض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، فيلمًا عن الفنانة إلهام شاهين، حامل اسم الدورة، خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، الذي أقيم بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك.

وحمل الفيلم عنوان "اسم على مسمى" وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنان أحمد عبد العزيز، والمخرج والناقد جمال عبد الناصر، والفنان هاني رمزي، والفنان ميدو عادل، والفنان محيي إسماعيل، والفنان مفيد عاشور، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان محمد صلاح آدم، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج هشام عطوة.

وخلال الفيلم تحدث المشاركون عن بداياتها الفنية وما تميزت به من حضور لافت منذ ظهورها الأول، كما توقفوا عند أبرز أعمالها التي أسهمت في ترسيخ مكانتها على الساحة الفنية، مؤكدين أن مسيرتها جاءت حافلة بالتجارب المتنوعة التي كشفت عن موهبة حقيقية وقدرة مستمرة على التطور.

وقالت الفنانة إلهام شاهين:

«أشعر وكأن خمسة وأربعين عامًا قد مرت كلمح البصر؛ عمر طويل قضيته بين المسرح والسينما والتلفزيون والدراسة. بدأت مسيرتي وأنا في السنة الأولى بالمعهد، وبحلول تخرجي كنت قد أنجزت سبعة أفلام، وكنت أقدم كل عام مسرحية جديدة. كانت سنوات صعبة للغاية، بالكاد أعود إلى البيت، وكنت أحيانًا لا أنام سوى ساعة أو ساعتين يوميًا في المسرح».

وأضافت:

«نحن جيل اجتهد كثيرًا وتحمّل صعوبات البدايات، واليوم حين أنظر إلى هذا التاريخ وأستمع إلى كلمات زملائي وأساتذتي عني، أدرك أن كل تعبي لم يذهب هدرًا. وأن يكون هناك دورة تحمل اسمي في مهرجان مسرحي شبابي ناجح كهذا، فهو حقًا تتويج لمسيرتي كلها».

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان. وقد شاركت في تأسيس المهرجان الفنانة الراحلة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، التي شغلت منصب الرئيس الشرفي لدوراته السابقة.