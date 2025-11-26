ننشر النتائج الأولية للدائرة الثالثة بالعاشر من رمضان في الشرقية

حصلت الشروق على الحصر العددي لنتيجة الدائرة الثالثة، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تجرى الإعادة بين المرشح أحمد حلمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، والمرشح السيد صبري، مرشح حزب النور.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت داخل اللجان الانتخابية 250,350 ناخبًا وناخبة، وأدلى 15,013 ناخبًا بأصواتهم.

كما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,091 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 13,922 صوتًا.

وحصل المرشحون على الأصوات التالية:

أحمد حلمي: 3,403 صوتًا

سعيد مغاوري: 189 صوتًا

محمد ندا: 1,185 صوتًا

السيد صبري: 2,925 صوتًا

حسام حماد: 71 صوتًا

محمد حسني: 368 صوتًا

أحمد جاد الله: 285 صوتًا

عبد الله المصري: 135 صوتًا

تامر الدبلوماسي: 155 صوتًا

د. درويش مصطفى: 232 صوتًا

محمد قبطان: 176 صوتًا

مرزوق سلامة: 355 صوتًا

سعيد الأدهم: 1,442 صوتًا

ريان أحمد: 1,179 صوتًا