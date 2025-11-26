أعلنت اللجنة العامة لدائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة نتائج الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

جاء مرشح حزب المحافظين، إسلام أكمل قرطام، في المركز الأول بحصوله على 15,885 صوتاً، وحل مرشح حزب حماة وطن، علي عبد الونيس، ثانياً بـ 14,195 صوتاً، ثم مرشح حزب مستقبل وطن، محمود الشيخ، في المركز الثالث بـ 12,995 صوتاً.

وفيما يلي الترتيب الكامل للمرشحين وفقاً للأصوات التي حصدها كل منهم:

* إسلام أكمل قرطام (مرشح حزب المحافظين): 15,885 صوتاً.

* علي عبد الونيس (مرشح حزب حماة وطن): 14,195 صوتاً.

* محمود الشيخ (مرشح حزب مستقبل وطن): 12,995 صوتاً.

* حشمت أبو حجر (مستقل): 5,271 صوتاً.

* محمد فتحي حامد (مستقل): 3,930 صوتاً.

* خالد عبد العزيز (مستقل): 3,663 صوتاً.

* سيد عبد الرحمن (مستقل): 3,635 صوتاً.

* رضا لاشين (مستقل): 3,615 صوتاً.

* حسام العريان (مستقل): 1,947 صوتاً.

* عادل عبد المجيد (مستقل): 1,911 صوتاً.

* هشام جرادة (مستقل): 1,761 صوتاً.

* أحمد عبد العزيز (مستقل): 1,540 صوتاً.

* منعم برديسي (مستقل): 1,467 صوتاً.

* جمال حشاد (مستقل): 1,444 صوتاً.

* كريمة الغريب (مستقل): 1,408 أصوات (السيدة الوحيدة المرشحة).

* رأفت عطية (مستقل): 1,066 صوتاً.

* حسن مخلوف (مستقل): 1,024 صوتاً.

* محمد قاصد (مستقل): 971 صوتاً.

* عبد الله صلاح الدين (مستقل): 764 صوتاً.

* بهاء محمد راجح (مستقل): 665 صوتاً.

ويخصص لدائرة البساتين ودار السلام 3 مقاعد فردية، تنافس عليها 20 مرشحا، بواقع ثلاثة ممثلين للأحزاب (مستقبل وطن، وحماة وطن، والمحافظين)، و17 مرشحاً مستقلاً، بينهم سيدة واحدة