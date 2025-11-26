أمن دمياط يكشف حقيقة ادعاء عامل عن تواطؤ الشرطة مع المعتدين عليه

كشفت أجهزة الأمن بدمياط حقيقة ادعاء عامل بتعرضه للتعدي عليه بالضرب من قِبل شخص وشقيقه، وزعم تواطؤ الأجهزة الأمنية مع المتهمين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو ومنشورات، بشأن تهجم شخص وشقيقه على مسكن العامل وإحداث إصابته بالضرب، غير صحيح.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت بالفعل بتاريخ 3 من الشهر الجاري، حينما تلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مصاب بجروح قطعية، مقيم بمنطقة أول دمياط.

وبسؤاله، اتهم العامل عاملين آخرين – مقيمين بالمنطقة نفسها – بالتعدي عليه بسكين بسبب خلافات مالية بينهم. وقد تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب المالي.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمين احتياطيًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للشرعية والقانون.