رد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على المقترح المقدم من شعبة الدواجن إلى وزارة الزراعة، بشأن تحويل المحال العاملة في بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن إغلاق محال بيع الدواجن الحية «غير منطقي» لأن هذه المحال مصدر رزق لشرائح واسعة من المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن توفير المجازر أمر هام للغاية.

وأوضح أن التحول يتطلب مجازر وسيارات تبريد وثلاجات تمتلكها المزارع الكبيرة؛ لكن القطاع الريفي يمثل جزءًا كبيرًا من منظومة التربية.

وأضاف أن الموضوع يتطلب العمل بـ «التدريج وليس في يوم وليلة»، لافتا إلى العمل على ذلك حاليًا مع مزارع كبيرة واتحاد منتجي الدواجن؛ لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى تطبيق التحول الكامل.

وأكد أن الوزارة تعمل دائمًا في صالح المواطن والاستثمار والمشروعات الصغيرة، مضيفا: «ليس من المنطقي أن أقرر فجأة قصر التداول على المذبوح والمبرد؛ فهذا يحتاج إلى تفكير، والعمل عليه سيأخذ خطوات تدريجية بالتنسيق مع المستثمرين واتحاد المنتجين».

وشدد أن «الاقتصاد يتحسن والتضخم يتراجع وأسعار مستلزمات الإنتاج بدأت تنخفض»، هذا بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بالبنوك، مؤكدا أن انخفاض الأسعار سيستمر خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة وفرة الإنتاج وتوفير الأسمدة المدعمة.