حماس تدين مجزرة الاحتلال بمدينة غزة: نتنياهو يسعى لتعطيل اتفاق وقف الحرب

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الفاشي على منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من سبعين مدنيًّا من الأبرياء العزّل، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض.

وشددت خلال بيان عبر قناتها بـ «تيلجرام» مساء الخميس، أن هذه الجريمة الوحشية، تهدف من خلالها حكومة مجرم الحرب نتنياهو إلى خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة.

وأضافت أنّ المجازر والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين العزّل، من نساءٍ وأطفالٍ وشيوخ، تجسّد الوجه الحقيقي لهذا الكيان البغيض المتعطش للدماء، وتكشف إصرار حكومته الفاشية على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ الوسطاء والإدارة الأمريكية، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، وإدانتها، والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن وقوع غارة جوية للاحتلال استهدفت منزلاً ماهولاً بالسكان في مدينة غزة، مما أدى إلى وجود أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض، وذلك بعد حوالي ساعات فقط من دخول وقف إطلاق النار الشامل حيز التنفيذ، والذي كان لا يزال صامدا حتى وقوع هذه الغارة.