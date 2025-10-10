اتفاقية تعاون بين برلين وكييف في مجال رقمنة الجيش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت ألمانيا وأوكرانيا، وفقا لمعلومات من كييف، اتفاقية تعاون في مجال رقمنة الجيش.

وستمول الاتفاقية، التي تسري من عام 2026 إلى 2028، ثلاثة مشاريع لتكنولوجيا المعلومات للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الخميس.

ووصفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أوكسانا فيرتشوك الاتفاقية بأنها "إشارة إلى أن الدعم لرقمنة القوات المسلحة يتزايد".

وسيذهب التمويل نحو توسيع برنامج دلتا، وهو نظام لإدارة ساحة المعركة مصمم لمنح ضباط الأركان إشرافا أكبر في المواقف القتالية المعقدة.

وقالت الوزارة إن التمويل سيدعم أيضا تطبيقي أرميا+ وريزيرف+، المستخدمين للإدارة العسكرية الداخلية.