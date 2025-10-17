أعربت الفنانة نيللي كريم، عن اعتزازها بفيلمها الأخير «هابي بيرث داي»، الذي اختير فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، كما يمثل مصر في سباق الأوسكار.

وقالت خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن أهمية الفيلم بالنسبة لها تنبع في المقام الأول من كونه التجربة الإخراجية الأولى لصديقتها المخرجة سارة جوهر، التي تعرفها منذ سنوات طويلة من خلال عملها مع زوجها المخرج محمد دياب في أفلام 678 واشتباك، مؤكدة أنها كانت دائما ما تشجعها على خوض هذه الخطوة.

وأشارت إلى إشادتها بالاختيار عقب قراءة سيناريو الفيلم، داعية إلى تصحيح مفهوم «فيلم المهرجانات»، مؤكدة أن هذا التصنيف لا يعني أن العمل ليس للمشاهدة الجماهيرية، ولكن على العكس، يعني أن قصته «تهم أي حد» وتتجاوز الحدود المحلية لتصبح قضية عالمية.

وحول موضوع الفيلم الذي يناقش قضية «عمالة الأطفال»، قالت إن الفيلم تناولها «بجرأة» وفي نفس الوقت بأسلوب فني «رقيق جدًا».

وأكدت أنها باتت في مرحلة فنية «تعمل فيها ما تحب أن تقدمه، وليست مضطرة» لقبول أي عمل، خاصة في ظل صعوبة العثور على نصوص جيدة، مشيرة إلى حرصها على اختيار «أفضل الموجود» أو البحث بنفسها عن أفكار ترغب في تجسيدها.

وبشأن تفضيلها للمسلسلات ذات الـ 30 حلقة، أضافت أنها تشعر بأن «رمضان يحتاج إلى 30 حلقة»، قائلة: «قدمت العام الماضي 15 حلقة ولم أكن سعيدة، حسيت فكرة الـ 15 حلقة قليلة جدًا على رمضان».

وأضافت أنها لديها ثلاثة أفلام سينمائية هذا العام، فبجانب «هابي بيرثداي»، هناك فيلم «صيف 67»، وفيلم آخر «جوازة ولا جنازة» للمخرجة أميرة دياب بصدد العرض قريبا.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.