قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مساء الخميس، إنها أطلقت النار على سيارة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه لا إصابات حتى الآن، مؤكدة أن خلفية تواجد السيارة المشبوهة قرب السفارة قيد الفحص، وفقا لموضع "روسيا اليوم".

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، بأن شرطيا يعمل حارسا في السفارة المصرية بتل أبيب أطلق النار على مركبة مشبوهة كانت تقترب من مبنى السفارة.

ووفق البيان، هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وعثرت على المركبة حيث يتم فحصها حاليا من قبل فرق الأمن.

وذكرت القناة "I24 News" أن مصادر مطلعة أوضحت أن تحقيقا أوليا أظهر أن سائق توصيل حاول التوقف بسيارته في موقف خاص بالسفارة المصرية فطلب منه الشرطي مغادرة المكان وأكد له أن الوقوف في الموقف ممنوع.

وخلال النقاش الذي دار بين الطرفين، دخل السائق إلى مركبته استعدادا للمغادرة وعندما بدأ بالتحرك سقط الحارس أرضا وأصيب بجروح طفيفة، فأطلق رصاصة في الهواء.

وعقب الحادث، فر السائق من الموقع ولم يُعتقل بعد فيما عثرت الشرطة على المركبة وتواصل التحقيق في ظروف الحادث.