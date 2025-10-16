مساعد بوتين: الرئيس الروسي يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد مباشرة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست.

وأضاف أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين: "كان الرئيس (الأمريكي) ترامب أول من ذكر بودابست، وأيد رئيسنا (بوتين) فورًا فكرة عقد قمة محتملة في تلك العاصمة الأوروبية"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، بأن المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت قرابة الساعتين والنصف، وكانت محادثة مطولة.

كان ترامب، أعلن، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.