نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات ملف جثث الأسرى في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين تناول "وتيرة إعادة جثث القتلى (الأسرى الإسرائيليين) المحتجزين في غزة"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

بينما تقول تل أبيب إن أحد الجثامين الـ10 التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من الأسرى بالقطاع.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

ووفق الصحيفة، أطلع نتنياهو الرئيس الأمريكي على الخطوات التي يعتزم اتخاذها ردًا على ما وصفته إسرائيل بـ"تأخيرات من جانب حركة حماس" في تنفيذ الاتفاق.

وأشارت إلى أن ترامب، "أكد دعمه الكامل لإجراءات إسرائيل (دون توضيح)"، مدعيا أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانبها في حقها بالدفاع عن نفسها"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، حكومتهم بوقف تنفيذ المراحل التالية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة، إلى حين استعادة ما تبقى من جثث الأسرى لدى حركة حماس.