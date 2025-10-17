 آمال ماهر تختتم حفلها بـ«عربية يا أرض فلسطين» - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025 12:37 ص القاهرة
آمال ماهر تختتم حفلها بـ«عربية يا أرض فلسطين»

تصوير ـ دنيا يونس
مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 11:55 م

اختتمت المطربة آمال ماهر، حفلها في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ٣٣، بأغنية «عربية يا أرض فلسطين» لكوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو تامر فيظي.

وكانت المطربة آمال ماهر، قد افتتحت حفلها بأغنية «ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط حضور جماهيري كبير، كما قدمت بعدها قدمت «الحب كله» لكوكب الشرق، ثم غنت «بداية بدايتك».

وشهد الحفل حضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية سهير جودة، والفنانة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي.

