حماس: أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسئوليته الكاملة حكومة نتنياهو

قالت حركة حماس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديده بتأخير فتح معبر رفح، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، "تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية".

وأوضحت الحركة، في بيان لها، مساء الخميس، أن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

وتابعت: "إن جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام، إن جثامين الأسرى الإسرائيليين التي تمكّنت المقاومة من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة".

وأضافت أن استخراج باقي الجثامين يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها.

وأكدت: "بالتالي، فإن أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسئوليته الكاملة حكومة نتنياهو التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".

وأشارت حماس، إلى التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وحرصها على تطبيقه، وحرصها على تسليم كل الجثامين الباقية، مردفة: "فيما يواصل نتنياهو المماطلة وعدم الالتزام بما عليه، بل ويعيق مساعي المقاومة وجهودها الإنسانية في الوصول إلى بقية الجثامين".