وزير خارجية إسرائيل يرجح فتح معبر رفح الأحد

رجح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، الأحد المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، قال فيها إن معبر رفح "سيكون مفتوحا على الأرجح الأحد المقبل".

وادعى ساعر، أنه ستكون هناك تحضيرات لخطوة فتح المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة، دون مزيد من التوضيح.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر، الأربعاء، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانها الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، في بيان: "تُجرى الاستعدادات لفتح معبر رفح لحركة الأشخاص، بتنسيق كامل بين إسرائيل ومصر".

وأضاف المكتب: "سيتم لاحقا إعلان موعد فتح المعبر أمام حركة الأشخاص فقط، بعد أن يُكمل الجانب الإسرائيلي، بالتعاون مع الجانب المصري، الاستعدادات اللازمة".

وشدد على أن "المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح، وهو أمر لم يتفق عليه في أي مرحلة".

فيما "يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى، بعد التفتيش الأمني ​​الإسرائيلي"، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وبحسب إعلام عبري، ترفض تل أبيب إعادة فتح المعبر لعدم تسلمها من حماس، حتى الآن بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين.