تحويل رحلة للخطوط البريطانية إلى بوخارست بسبب انبعاث دخان على متنها

قالت السلطات الرومانية إن رحلة للخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة من إسطنبول إلى لندن ، اضطرت للهبوط اضطرارياً اليوم الخميس، في العاصمة الرومانية بعد أن عانى أربعة أشخاص كانوا على متنها، حسبما تردد ، من احتمال استنشاق دخان، لكنهم لم يحتاجوا إلى رعاية طبية بعد إخلاء جميع الركاب.

وقالت سلطات المطار إن طاقم قيادة طائرة إيرباص طراز إيه 320، كانت تقل 142 راكبًا، طلب الهبوط اضطرارياً في مطار هنري كواندا الدولي في بوخارست في الساعة 0550 مساءً بالتوقيت المحلي (1420 بتوقيت جرينتش) وإنها هبطت بالفعل في الساعة 0614 مساءً (1514 بتوقيت جرينتش).

ثم صعدت على متن الطائرة فرق الاستجابة للطوارئ، ومن بينها طاقم طبي.

وقالت وزارة الصحة الرومانية لاحقًا في بيان لها، إنه فور هبوط الطائرة ، "تم التأكد من وجود انبعاث دخان، وإنه تم إخلاء جميع من كانوا على متنها.

وأضافت الوزارة ، إن : "أربعة أشخاص كانوا في حالة صحية سيئة، ربما بسبب استنشاق الدخان، وإنهم يتلقون المساعدة الطبية في الموقع"، لكنها أضافت لاحقًا أنهم "لم يحتاجوا إلى رعاية طبية".