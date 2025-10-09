مصرع طالب تحت عجلات جرار زراعي بالمنيا

لقى طالب مصرعه، جراء وقوع حادث انقلاب جرار زراعي عليه أثناء العمل بإحدى الأراضي الزراعية على الطريق الصحراوي الغربي، شمال محافظة المنيا، وتم إيداع جثته تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بسقوط جرار زراعي على شاب أثناء عمله بإحدى الأراضي الصحراوية بزمام قرية 2 بمركز سمالوط.

انتقلت على الفور لمحل الواقعة قوة أمنية بإشراف المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبيّن مصرع شاب يُدعى حسن محمود أبو الدهب، 15 سنة، ويقيم بدير الجنادلة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إثر سقوط جرار زراعي عليه بعد انقلابه خلال العمل بسبب السرعة الزائدة.

وتم إيداع جثته تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، مع ندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان.

وكشف تقرير الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، بعد مناظرته للجثمان، أن سبب الوفاة نزيف بالمخ ناتج عن كسر بالجمجمة، وذلك بادعاء حادث جرار زراعي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وبناءً على ذلك صرحت النيابة بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.