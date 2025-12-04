متحدث وزارة الدفاع التركية: على المجتمع الدولي التحرك بحزم ضد عدوان إسرائيل بالمنطقة

** متحدث وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك في إحاطة إعلامية:

- إسرائيل مستمرة في عدوانها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وممارساتها التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان

- نؤكد مرة أخرى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إرادة حازمة تتمتع بالقدرة على فرض عقوبات تجاه ممارسات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدمها متحدث الوزارة زكي أق تورك، أشار فيها إلى استمرار عدوان إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وممارساتها التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان.

وأضاف: "نؤكد مرة أخرى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إرادة حازمة تتمتع بالقدرة على فرض عقوبات تجاه ممارسات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

وأوضح أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ودون انقطاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في المنطقة، والتطبيق الكامل لشروط وقف إطلاق النار، تعد أمورا ضرورية للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن تركيا ستواصل دعم كافة المبادرات الدولية والمساعي البناءة في هذا الإطار.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وخلال عامي الإبادة الجماعية في غزة، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة ما لا يقل عن 1087 فلسطينيا وأصابوا نحو 11 ألفًا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفًا.

وكان يُفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، الحرب، لكن تل أبيب تخرقه يوميا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

كما تواصل إسرائيل عدوانها على سوريا ولبنان عبر استهدافات متكررة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.