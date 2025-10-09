مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء، على يد شقيقه الأصغر في قرية تابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، إثر خلافات بينهما على الميراث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبو كبير بمقتل "إبراهيم" البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل سائق توك توك، متأثرًا بإصابته في الرأس على يد شقيقه الأصغر، البالغ من العمر 20 عامًا، بسبب خلافات على الميراث.

وتبين من التحريات الأولية أن الخلاف بين الشقيقين كان بسبب نزاع على وحدة سكنية، وقد تجدد الخلاف اليوم، حيث اعتدى المتهم على شقيقه الأكبر باستخدام "شومة"، مما أدى إلى وفاته في الحال. وجارٍ ضبط المتهم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.