وزير الزراعة: معدلات نفوق الماشية بمناطق طرح النهر محدودة جدًا

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أطلقت حزمة إجراءات عاجلة لدعم المربين في المنوفية والجيزة كمرحلة أولى، بعد ارتفاع منسوب مياه النيل بمناطق طرح النهر الناتجة عن سد النهضة، وشملت قوافل بيطرية وإرشادية على مستوى المحافظات المتضررة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى أن «معدلات النفوق بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل كانت قليلة جدًا» مؤكدا أن التحرك استهدف مساندة المربين وتقليل الآثار السلبية.

ولفت إلى فحص أكثر من 3700 رأس ماشية وطائر، مع تحصينات وتوعية للوقاية من الأمراض.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى إصدار أكثر من 1000 ترخيص لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، بينها 818 موافقة في الظهير الصحراوي، إلى جانب تراخيص لصغار المزارعين تحت 19 رأسًا، والموافقة على تسجيل أكثر من 800 مخلوط أعلاف «436 محليًا و314 مستوردًا» وفق الضوابط العالمية، واعتماد 118 موافقة فنية لمشروعات الثروة الحيوانية.

ونوه إلى التنسيق مع البنك الزراعي لإحياء المزارع المتعثرة بتمويل ميسر 5%، مع ضخ أكثر من 10 مليارات جنيه في مشروع «البتلو» وقروض تمتد 9لـ 12 شهرًا بفائدة 5%، فضلا عن مبادرة تطوير مزارع الألبان بتمويل يتجاوز 800 مليون جنيه.