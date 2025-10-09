مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير المتمثل في اقتحام مجموعات من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد "أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد الأقصى، واعتداءً سافرًا على مشاعر المسلمين حول العالم، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي على الحرم الشريف، في تجاوز واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجدد الأمين العام، "رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والقدس الشريف، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الفورية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وحماية المقدسات الإسلامية من جميع أشكال العبث والاستفزاز".