الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع الدنمارك ضد هجمات سيبرانية روسية

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن تضامنه مع الدنمارك على خلفية إعلانها التعرض لهجمات سيبرانية روسية استهدفت بنيتها التحتية الحيوية.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد، أنيتا هيبر، إن الاتحاد متضامن بشكل كامل مع الدنمارك في مواجهة "الأنشطة السيبرانية الخبيثة المستمرة التي تقوم بها روسيا، والتي تستهدف البنية التحتية الحيوية والانتخابات".

وأشارت هيبر إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيحمّل روسيا المسؤولية عن هذه الهجمات"، وفق قولها دون رد من موسكو على ذلك.

والخميس، أعلنت حكومة الدنمارك أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت عامي 2024 و2025 شركة للبنية التحتية للمياه، إضافة إلى مواقع إلكترونية متعلقة بالانتخابات المحلية، ربما نُفذت من قبل مجموعات قرصنة مرتبطة بروسيا.

وأوضحت أن هذه الهجمات تُعد جزءا من نهج "تهديد هجين" أوسع نطاقا يستهدف البنية التحتية الحيوية والعمليات الديمقراطية.