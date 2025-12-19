حقق النادي الأهلي الفوز الأول له في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوَّن من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

خط الهجوم: محمد شريف، نيتس جراديشار.

وجاءت بداية المباراة متكافئة، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب خلال ربع الساعة الأولى مع ضغط قوي من الفريقين لاستخلاص الكرة، وظهر فريق سيراميكا هجوميًّا من خلال محاولتين عبر صديق إيجولا ومروان عثمان.

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي في فرض أسلوبه الهجومي، وتسلم جراديشار الكرة لكن تمريرته جاءت غير متقنة، كما أطلق أحمد رضا تسديدة قوية في الدقيقة 22، تلتها تسديدة أخرى من محمد شريف تحولت إلى ركلة ركنية نفذها طاهر محمد طاهر، لكنها لم تستغل بعد سقوط الكرة من يد بسام، واصل الأهلي ضغطه الهجومي، وحاول محمد عبد الله المرور داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لإعاقة، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

استمرت المحاولات الهجومية للفريق حتى نجح طاهر محمد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35، بعدما أرسل عمر كمال عبد الواحد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها طاهر برأسية قوية سكنت شباك سيراميكا، معلنًا تقدم الأهلي.

عاد اللعب من جديد إلى منطقة وسط الملعب في الدقائق الأخيرة، مع محاولات وضغط من الأهلي، وفي الدقيقة الأخيرة يضيع هدف محقق للأهلي بعد استلام محمد شريف تمريرة طولية وأطلق تصويبة قوية حولها بسام إلى ركنية.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

أما مع بداية الشوط الثاني بدأ الأهلي شن هجماته عن طريق طاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله ومعهم محمد شريف.

وبعد مرور الوقت شارك النجم الصاعد بقوة حمزة عبد الكريم، المرتبط اسمه بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم وجود كم كبير من اللاعبين الكبار إلا أن النتيجة ظلت كما هي ليحقق الأهلي الفوز بهدف دون رد ويعوض خسارته في المباراة الماضية ضد إنبي، والتي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات.