وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف

شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، على أن مسألة إبرام اتفاق سلام "متروكة" لأوكرانيا وروسيا، وسط استمرار المخاوف من احتمال أن تحاول الولايات المتحدة الضغط على كييف للقبول باتفاق يصب في مصلحة موسكو.

وصرح روبيو للصحفيين قبيل محادثات بين مفاوضين أمريكيين وروس في ميامي في مطلع الأسبوع: "الأمر لا يتعلق بفرض اتفاق على أي طرف".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "الأمر يتعلق بتحديد ما يتوقعه كل من الطرفين وما يحتاج إليه، وما هو مستعد لتقديمه في المقابل، ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد مساحة تلاق بين الأمرين".

ومن المتوقع أيضا أن يجري مسئولون أمريكيون محادثات مع وفد أوكراني في ميامي، في حين لا يتم التخطيط لعقد محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين.

وأضاف روبيو، أنه "لا مجال لإبرام اتفاق سلام" ما لم توافق عليه كل من أوكرانيا وروسيا معا، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى حل للنزاع الذي دخل عامه الرابع تقريبا لا يحتل صدارة أولويات الإدارة الأمريكية.

واستطرد روبيو قائلا: "هذه ليست حربنا، بل حرب تدور في قارة أخرى، ولدينا مصالح ولدينا انخراط في هذه الحرب، لكنها ليست حربنا بحد ذاتها".