اختار السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق تشكيلا من اللاعبين الأبرز تاريخيا في الكرة الأفريقية

وعبر الحساب الرسمي للدوري السعودي على "إكس"، كشف ماني عن اختياراته لفريق من 5 لاعبين يراهم الأفضل تاريخيا في القارة السمراء.

وخلت خيارات ماني من أي لاعب مصري، رغم وجود أسماء كبرى صنعت تاريخا في القارة السمراء، من نجوم حققوا ألقابا عديدة في حقبة ذهبية.

واختار ماني في حراسة المرمى زمليه في منتخب السنغال إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي، وفي الدفاع اختار لاعبا آخر من نفس المسابقة، لكن من فريق الهلال وهو المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وفي خط الوسط اختار ساديو، نجم خط الوسط الإيفواري السابق يايا توريه، وفي الهجوم ديدييه دروجبا مهاجم كوت ديفوار السابق، وإلى جواره الكاميروني صامويل إيتو.