يديعوت أحرونوت: نتنياهو دعا ترامب لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست الأحد المقبل

قال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يزور إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وسيلقي كلمة في الكنيست.

يأتي ذلك بعد أن اتصل به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعاه لزيارة إسرائيل.

جرت المحادثة بينهما بعد وقت قصير من إعلان الرئيس ترامب الليلة الماضية أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تغريدة على موقع "تروث" الاجتماعي الذي يملكه، كتب ترامب: "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا المرحلة الأولى من خطتنا للسلام. هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه - كخطوة أولى نحو سلام قوي ومستقر ودائم".