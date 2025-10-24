 مساعد وزير الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ 32 مليار يورو - بوابة الشروق
مساعد وزير الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ 32 مليار يورو

مصر والاتحاد الأوروبي
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 6:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 6:02 ص

قال السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، إنّ القمة المصرية الأوروبية الأخيرة جاءت لتتوج سلسلة من التطور والتواصل المستمر بين الجانبين في المجال الاقتصادي.

وأضاف حامد في تصريحات مع الإعلاميين أحمد عيد ودينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نموًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، موضحًا، أن حجم التجارة بين الجانبين بلغ نحو 32 مليار يورو، مقارنة بـ25 مليار يورو خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2015.

وتابع، أنّ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات يورو في عام 2015 إلى نحو 13 مليار يورو في عام 2024، وهو ما يعكس دعم الدولة المصرية القوي لقطاع الصادرات، واستقبال السوق الأوروبية المتزايد للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الواردات من الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل طفيف من 19 مليار يورو إلى 20 مليار يورو خلال الفترة نفسها، بما يدل على نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الدولة المصرية، وتحقيقها نتائج ملموسة.

