متحدث فتح: نأمل بوجود قوات دولية لحفظ السلام على الحدود مع إسرائيل

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين يرتبط بعمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء بحالة التعافي من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار.

وأضاف "النمورة" خلال مداخلة هاتفية على قناة ten، اليوم الخميس، أن بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 58% من مساحة قطاع غزة، لا سيما في ما تُعرف بالمنطقة الصفراء، يشكل عائقًا، مؤكدًا على أن هذه القضايا تتطلب ضغطًا من الجانب الأمريكي ومجلس السلام على الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى عدم ثقته بالجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن حركة فتح تدرك أن الاحتلال لا يلتزم بتعهداته، وغالبًا ما يجد مبررات لإعاقة التنفيذ، كما حدث في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أو من خلال تأخير المرحلة الثانية، أو عبر الإجراءات الميدانية التي تشمل إطلاق النار العشوائي اليومي على المواطنين الفلسطينيين العزل والنازحين، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء، إضافة إلى استمرار تدمير المباني في المنطقة الصفراء.

وأكد أن حركة فتح تأمل بوجود قوات دولية لحفظ السلام على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة الأوضاع الميدانية، وإيصال رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، وضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين.

وأردف أن العمل بين الجانبين الفلسطيني والمصري كان يتم بسلاسة، إلا أن الاحتلال دمر مباني المعبر والبنية التحتية والخدمات المحيطة به، ما يخلق صعوبات على صعيد التجهيزات اللوجستية والاحتياجات الفنية اللازمة لإعادة تشغيله، مشدًدا على أن فلسطين ومصر قادرتان على استئناف العمل وإدخال المساعدات الإنسانية التي ترتبط بمعوقات الاحتلال، وعلى رأسها استمرار منعه البدء بهذه الإجراءات وعدم انسحابه من منطقة رفح.

وأشار إلى أن التنسيق التاريخي والمستمر بين القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والقيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يزال قائمًا ومباشرًا، مؤكدًا أن الجانب المصري يقدم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتشغيل المعبر في كلا الاتجاهين، إلى جانب ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الاحتلال من خلال رسائل مصرية موجهة إلى زعماء العالم والمجتمع الدولي، تؤكد ضرورة فتح معبر رفح بشكل فوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

وأعلن الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فتح معبر رفح فتح الجانبين الأسبوع المقبل، مشددًا على الأهمية البالغة للمعبر كـ "مثال للوحدة"، وإدخال المساعدات دون انقطاع إلى القطاع.