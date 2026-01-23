 وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق في اتصال مع عمار الحكيم - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 8:49 ص القاهرة
وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق في اتصال مع عمار الحكيم


نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 8:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 8:34 ص

جرى اتصال هاتفي يوم الخميس 22 يناير بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي.

تناول الاتصال سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص القاهرة على مواصلة البناء على الزخم القائم لدفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويخدم مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.


