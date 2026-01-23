قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تعيش «العصر الذهبي للمواد الغذائية»، مشيرا إلى أن «الأمن الغذائي يكفي الشعب المصري وضيوفه».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر MBC» مصر» أن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار منذ عامين، لافتا إلى عدم وجود نقص في أي منتج.

وأكد أن مصر لديها مخزون استراتيجي «يكفيها ويفيض»، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل «تجعلنا في العصر الذهبي».

وأوضح أن مبادرة «سوق اليوم الواحد»، والتي تأتي بالتكامل بين القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفر السكر بسعر 27 جنيها، والزيت بـ 47 جنيها، والأرز 24 جنيها.

وأشار إلى أن متوسط سعر السكر في السوق الحر يتراوح من 28 إلى 30 جنيها «لا أكثر من ذلك»، موضحا أن اختلاف الأسعار يرجع إلى الفروق بين المناطق وظروف الإيجار.

وأكد: «لا يوجد شح في أي منتج» خلال هذه الفترة، لافتا إلى توفير معارض «أهلا رمضان» كل المنتجات الغذائية، بما في ذلك ياميش رمضان.

ونوه أن نسب الخصم في معارض «أهلا رمضان» تتراوح ما بين 20 إلى 25% مقارنة بالسوق الحر، لافتا إلى أن شهر رمضان يشهد دائما زيادة في معدل الاستهلاك.