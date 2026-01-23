ترامب: سفن حربية أمريكية تتجه نحو إيران تحسبا لأي طارئ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه في الوقت الحالي نحو إيران تحسبا لأي طارئ.



وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "كما تعلمون، لدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك، تحسبا لأي طارئ. لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، وسنرى ما سيحدث. لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران. أفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".



قبل عدة أيام، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

وفي السياق نفسه، هاجم ترامب سلفه جو بايدن، معتبرا أن إدارته انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران، وأضاف: "كنا دائما نتساءل لماذا لا يقول بايدن شيئا؟ لو كنت في البيت الأبيض حينها، ولو هددوا أي شخص، ليس بالضرورة الرئيس، بل أي شخص كما فعلوا معي، لكنت وجهت لهم ضربة قاسية جدا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تحذير أطلقه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد فيه أن إيران مستعدة لتلقين ترامب "درسا لا ينسى" في حال اتخذ قرارا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية. ويأتي تحذير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تبادل تهديدات مباشرة بين الجانبين. فقد لوّح مسؤولون إيرانيون، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، بأن أي استهداف للمرشد الأعلى علي خامنئي سيعد إعلان حرب شاملة، ويستدعي ردا واسعا.