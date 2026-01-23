تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديدة البرودة خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر، مائل للدفء خلال فترات النهار.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت إلى فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 20 13

دمنهور 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

كاترين 14 04

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

العلمين 20 13

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 28 10

أسوان 30 12