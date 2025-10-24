هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس

أعربت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها بتجربتها «الممتعة» في فيلمها الجديد «أوسكار.. عودة الماموث»، مشيرة إلى أن شخصية «الدكتورة أروى» التي قدمتها كانت من الأدوار التي استمتعت بتجسيدها.

ورأت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر،

أن الفيلم يصعب تصنيف، كونه يحمل مزيجًا من عدة أنواع، فهو عمل اجتماعي وعائلي يتضمن الكوميديا والأكشن والخيال العلمي، متوقعة أن يجد الفيلم صدى لدى شرائح واسعة من الجمهور من جميع الأعمار.

وتطرقت إلى التحديات التي واجهتها على مدار ثلاث سنوات من التصوير المتقطع، قائلة: «ممكن أقول حاجة تافهة لكن هي مش تافهة، أنا قعدت 3 سنين بحط نفس لون المانيكير، كانت حاجة صعبة ومملة جدًا كبنت».

كما أشارت إلى تصوير مشاهد الفيلم على مدار فصول السنة المختلفة بنفس الملابس الشتوية، قائلة: «كنا بنقضي صيف وشتاء وخريف وربيع بنفس اللبس».

وأكدت أنها كانت تشعر بسعادة غامرة في كواليس التصوير لدرجة أنها لم تكن تريد للفيلم أن ينتهي، متابعة: «أنا من أول يوم تصوير وأنا بقول مش عايزة الفيلم يخلص.. كنت بتضايق لما يقولوا إنه آخر يوم».

وأرجعت ذلك إلى الروح الإيجابية إلى الأجواء الممتعة التي سادت التصوير، والدور الكبير الذي لعبه الفنان محمد ثروت في خلق هذه الحالة، معلقة: «معانا محمد ثروت كان بيضحكنا 24 ساعة».

ويعد «أوسكار.. عودة الماموث» والذي يعرض بدور السينما، من أولى التجارب التي تعتمد على تقنيات المؤثرات البصرية (VFX) بنسبة تتجاوز 90% من أحداث الفيلم، ويقدم مزيجًا بين الخيال العلمي والأكشن.

ا