يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد السلام، فى إياب الدور التمهيدي الثاني فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية وهى المباراة التى تبدو سهلة نظريا بعد فوز «الأبيض» ذهابا بسداسية في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، واقتراب إعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات رسميا.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة المغربي سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع واختار «كاف» الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

ومن المقرر أن يمنح البلجيكي يانيك فيريرا الفرصة لعدد من البدلاء للمشاركة في المباراة، والوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين في ظل الاستعداد لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

من المتوقع أن يتم الدفع بـمحمد عواد أو المهدي سليمان لمنحهما حساسية المباريات والمساهمة في تجهيز حراس المرمى، وفي خط الدفاع من المرجح أن يتم إراحة حسام عبد المجيد والدفع بمحمد إسماعيل، كما ستكون المباراة فرصة للدفع بالوافد الجديد بارون أوشينج في مركز الظهير الأيمن بدلًا من عمر جابر، بهدف اختبار قدراته الدفاعية والهجومية في حين حجز سيف الدين الجزيري مركزه وبات قريباً من قيادة خط الهجوم منذ البداية، بعد مشاركته كبديل في لقاء الذهاب، بالإضافة إلى الدفع بشيكو بانزا في مركز الجناح أو المهاجم المتأخر بدلًا من أحمد شريف.

ويغيب عن صفوف الفريق في هذه المباراة كل من عبد الله السعيد للإصابة، بينما يواصل الثلاثي عدي الدباغ وناصر منسي وآدم كايد برنامجهم التأهيلي.