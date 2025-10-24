محمد ثروت لـ«الشروق»: موسيقار الأجيال اختارني من بين أبناء جيلي لأنني لا أقلد أحدًا

قال الفنان محمد ثروت إن أول ما قاله له موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عندما استمع إلى صوته، هو أنه يمتلك شخصية فنية مستقلة ولا يقلد أحدًا، موضحًا أن هذا كان سبب اختياره من بين أبناء جيله.

وأضاف ثروت، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن اللقاء الأول الذي جمعه بعبدالوهاب جاء بناءً على ترشيح الموسيقار الكبير له ضمن مجموعة من الأصوات الجديدة آنذاك، بعد أن طلب الشاعر حسين السيد من عبدالوهاب أن يستمع إليه، مشيرًا إلى أن لقاؤه بعبدالوهاب كان حلمًا تحقق، حيث غنّى لأول مرة أمامه في استوديو الأرض الطيبة.

وتابع أنه بعد نجاحه في هذا اللقاء، لحن له عبدالوهاب أغنية «مصريتنا» التي أحدثت ضجة كبيرة في تلك الفترة، ثم تواصل التعاون بينهما حتى رحيل موسيقار الأجيال، حيث قدّم له عددًا من الأعمال منها: النور والحرية، عاشت بلادنا، الأرض الطيبة، عنيه السهرانين، ويا حياتي.

وأكد ثروت أنه يقدم حفلاته على مسرح الأوبرا منذ بداياته الفنية، مشيرًا إلى أن دار الأوبرا المصرية تحظى حاليًا باهتمام كبير من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومع وجود قيادة شابة برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، يرى أن الأوبرا مقبلة على مرحلة جديدة ستشهد أطروحات فنية متميزة خلال الفترة المقبلة.