السلطات الأمريكية توجه تهمة القتل لرجل بعد مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار

وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل لرجل / 24 عاما / بعد مقتل ستة أشخاص-والده وشقيقه وعمه وابنة عمه البالغة من العمر 7 سنوات وقس كنيسة وشقيق القس- في ثلاثة مواقع خلال رحلة قتل مسعورة ليل الجمعة في منطقة ريفية.

وجرى اعتقال داريكا م. مور عند حاجز تفتيش للشرطة في سيداربلاف قبل وقت قصير من منتصف الليل بعد أن تدفق العشرات من الضباط المحليين وضباط الولاية والضباط الاتحاديين إلى منطقة شمال شرق ميسيسيبي.

ويحتجز مور بدون كفالة يوم السبت في سجن مقاطعة كلاي في ويست بوينت بتهم القتل، وقبل مثوله الأولي المتوقع يوم غد الاثنين أمام قاض.

وقال المدعي العام لمقاطعة كلاي، سكوت كولوم، الذي ذكر أنه يتوقع المطالبة بعقوبة الإعدام، لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إنه من المرجح أن يجري تعيين محامٍ لمور في ذلك الوقت.

وإذا تم رفع التهم إلى القتل العمد قبل ذلك الحين، فلن يكون مور مؤهلا للحصول على الإفراج بكفالة بموجب قانون الولاية.

وقال قائد شرطة مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، في مؤتمر صحفي يوم السبت إن الأدلة والشهود يشيرون إلى أن مور كان مطلق النار الوحيد ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.

وأضاف أن المحققين يواصلون استجواب مور لكنهم لا يعرفون حاليا ما الذي قد يكون دفعه لذلك.

وقال سكوت: "في وضع كهذا، لديك فرد من العائلة يهاجم عائلته. وأيا كان السبب، فنحن نأمل أن نكتشفه".

ويعتقد المحققون أن مور قتل أولا والده، جلين مور،67 عاما، وشقيقه كوينتون مور،33 عاما، وعمه ويلي إد جاينز، 55 عاماً، في منزل العائلة المتنقل على طريق ترابي في غرب مقاطعة كلاي.

وقال قائد الشرطة إن مور سرق بعد ذلك شاحنة شقيقه وقادها لمسافة بضعة أميال إلى منزل ابنة عمه، حيث اقتحم المنزل وحاول ارتكاب اعتداء جنسي. وقال سكوت إن مور وضع بعد ذلك مسدسا على رأس طفلة،7 سنوات، رفض الكشف عن هويتها، وأطلق عليها النار فأرداها قتيلة.

وقال: "لا أعرف أي نوع من الدوافع يمكن أن يكون لديك لقتل طفلة في السابعة من عمرها".

وذكر سكوت أنه وفقا للشهود، وضع مور بعد ذلك مسدسا على رأس طفلة أصغر سنا، لكنها لم تصب بطلق ناري. ولم يتضح ما إذا كان لم يضغط على الزناد أم أن السلاح تعطل.

ثم زعم أن مور توجه بسيارته إلى كنيسة صغيرة. وهناك، قال سكوت، إنه اقتحم سكنا وقتل القس وشقيقه وسرق إحدى مركباتهما.

وقال سكوت إن القتيلين الأخيرين، القس باري برادلي وصموئيل برادلي، كانا يعيشان معظم الوقت في كولومبوس القريبة لكنهما يقضيان عطلات نهاية الأسبوع في مباني الكنيسة. وذكر سكوت أن بعض أفراد عائلة مور يرتادون تلك الكنيسة.

وقال سكوت إنه تم القبض على مور عند حاجز تفتيش في الساعة 11:24 مساء بالقرب من مكان وقوع حادث إطلاق النار الثاني، وذلك بعد أربع ساعات ونصف من ورود المكالمة الأولى. وقال كولوم إن مور كان يحمل بندقية ومسدسا. وذكر سكوت أن الضباط يحققون في كيفية حصول مور على الأسلحة.