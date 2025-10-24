التموين: منظومة الكارت الموحد في بورسعيد تخدم الآن أكثر من 100 ألف أسرة

قال حسام الجراحي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ التحدي الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا يتمثل في الدراسة والحوار المجتمعي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأضاف في حواره مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الوزارة بدأت بالفعل في تهيئة المنظومة تمهيدًا لتنفيذ هذا التحول في حال اتخاذ القيادة السياسية القرار النهائي في هذا الشأن.

وتابع، أنّ محافظة بورسعيد تمثل نموذجًا رائدًا في هذا الإطار، حيث تم تحويل منظومة الدعم بالكامل إلى منظومة الدفع المباشر، وأصبحت تضم نحو 100 ألف أسرة مستفيدة من مشروع الكارت الموحد.

وأوضح أن هذا الكارت يتيح الحصول على خدمات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتأمين الصحي وبرامج تكافل وكرامة، فضلًا عن إمكانية صرف الدعم التمويني المتمثل في السلع الأساسية كالزيت والسكر والخبز من خلال الكارت ذاته دون الحاجة إلى استخدام عدة بطاقات مختلفة.

وذكر، أنه في حالة التحول الكامل إلى نظام الدعم النقدي، فإن الكارت الموحد سيحتوي على قيمة مالية محددة تعادل القوة الشرائية للمواطن، بحيث تُمكّنه من شراء احتياجاته اليومية مثل السكر والزيت وخمس أرغفة خبز يوميًا، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستجعل عملية الدعم أكثر مرونة وعدالة وكفاءة في التوزيع.