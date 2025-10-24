الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تدخل مصر أسهم في وقف شلال الدم بغزة

أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي، أن الاجتماعات التي عقدتها الفصائل الفلسطينية في القاهرة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات تنفيذه بشكل شامل، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء حوار وطني متكامل يعزز وحدة الموقف الفلسطيني ويضع أسسًا راسخة للمرحلة المقبلة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إنجاح جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة اللواء حسن رشاد المخابرات العامة، مشددًا على أن هذا الدور المصري لم يكن فقط في القضية الفلسطينية، بل أصبح اليوم مؤثرًا في مجمل القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن تدخل القاهرة أسهم في وقف شلال الدم في غزة وإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين.

وأعرب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديره الكبير للشعب المصري الذي وصفه بالشقيق، لما أبداه من تضامن ومحبة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد، أن الموقف الرسمي المصري يعكس أصالة هذا الشعب وتاريخه في نصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت محور اهتمام القيادة المصرية وشعبها على حد سواء.

