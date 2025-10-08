التعليم تُعيد المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي إلى العمل

أصدرت المديريات التعليمية قرارات تلزم المعلمين الذين تمت إحالتهم إلى المعاش خلال العام الدراسي الحالي وتم إخلاء طرفهم قبل صدور تعليمات وزارة التربية والتعليم، بالعودة إلى العمل، مع اعتبار الفترة من إخلاء الطرف حتى العودة بدون أجر، تطبيقًا لمبدأ «الأجر مقابل العمل».

وأوضحت المديريات أنه سيتم الإبقاء على أعضاء هيئة التعليم الذين بلغوا السن القانونية للمعاش بداية من 1 سبتمبر 2025 ليستمروا في عملهم حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس 2026، على ألا تُتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم لحين ورود تعليمات أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارًا رسميًا بمدّ الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي اعتبارًا من أول سبتمبر، ليستمروا في عملهم حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس دون انقطاع، ودون اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم في هذا التوقيت.

ووجهت الوزارة بتجهيز الملف التأميني للمعلم وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موعده القانوني، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني إنهاء خدمته أو إخلاء طرفه، وإنما لغرض احتساب واستحقاق المعاش فور بلوغه السن المقرر.