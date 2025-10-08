روسيا: سنرد بقوة حال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك

قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي، أندريه كارتابولوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد بقوة إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".

وأضاف كارتابولوف: "نحن نعرف هذه الصواريخ جيدا، وكيف تطير، وكيف يمكن إسقاطها، تعاملنا معها في سوريا، لذلك لا يوجد شيء جديد"، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وأكد أن "المشاكل لن تواجه إلا أولئك الذين يزودونها ويستخدمونها".

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو سترد بالمثل في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد.

وقال ريابكوف للصحفيين: "يجب أن يفهموا أننا سنرد بالمثل على كل خطوة: إذا فرضوا قيودا على السفر، فسنفرض قيودا مماثلة على سفر ممثلي الدول غير الصديقة الذين يشاركون في هذا الإجراء، إذا وصل الأمر إلى ذلك"، مضيفًا: "لا أفهم لماذا يحتاجون إلى هذا أو من المستفيد منه"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتابع: "أولئك الذين يطرحون هذه الأمور ويناقشونها أصبحوا لا يعرفون كيف يتصرفون بطريقة قذرة.. يمكننا العيش دون أي إذن أو محظورات منهم. في النهاية، هذا لا يؤثر على الحياة الواقعية".

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر قولها إن دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت حق النقض الذي تتمتع به المجر، ووافقت على تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد.



