** تصريحات الرئيس التركي على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان:

- من يولي وجهه نحو أنقرة ودمشق سينتصر

- على "قوات سوريا الديمقراطية" أن تفي بوعدها وتكمل اندماجها بالمؤسسات السورية

- لن نسمح بجر سوريا مجددًا إلى عدم الاستقرار، ووحدة أراضيها أمر لا بد منه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التحالف التركي الكردي العربي من شأنه أن يكون مفتاح سلام لمنطقة الشرق الأوسط وأمنها.

جاء ذلك في تصريحات على متن الطائرة أثناء عودته من أذربيجان، بعد مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، ووصلت الأناضول الأربعاء.

وقال: "من يولي وجهه نحو أنقرة ودمشق سينتصر، والتحالف التركي الكردي العربي هو مفتاح السلام والأمن الدائمين بالمنطقة".

وشدد أردوغان على ضرورة أن تفي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بوعدها، وأن تكمل اندماجها في المؤسسات السورية.

وأكد أن تركيا لن تسمح أبدًا بجر سوريا مجددًا إلى عدم الاستقرار، مبينًا أنه تراقب عن كثب كل التطورات في هذا السياق.

وشدد على ضرورة ألا ينظر إلى موقف أنقرة الصبور والحكيم على أنه ضعف، مضيفًا: "إذا اتُخذت خطوات بروح التاريخ والمستقبل المشترك، أعتقد أنه من الممكن حل العديد من المشاكل".

وأكد الرئيس التركي أهمية "ألا ينجر أحد للاستفزازات أو ينجرف وراء الأطماع الخاطئة".

وأشار إلى أن الإدارة السورية ضبطت نفسها تجاه التوتر في حلب، وتوقعت أن تتحرك "قسد" وفقاً لاتفاق 10 مارس.

وأردف: "وحدة أراضي سوريا أمر لا بد منه بالنسبة لنا، ومن غير الممكن أن نقبل أي موقف ضد ذلك، والرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته يشاركوننا نفس الرأي، وسنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب السوري".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" في كافة محاور الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق البلاد.

جاء ذلك بعد أن قتل عنصر وأصيب آخرون من قوى الأمن الداخلي السوري، الاثنين، جراء استهداف التنظيم الإرهابي أحياء سكنية بمحيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمال البلاد.

وفي 10 مارس 2025، وقّع الشرع وفرهاد عبدي شاهين، قائد "قسد" - واجهة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بسوريا - اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم نقض الاتفاق مرارا.