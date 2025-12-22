ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في التعاملات الآسيوية

ارتفعت أسعار الذهب، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، حيث ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والرهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في تعزيز أفضل أداء سنوي للمعدن الأصفر منذ أكثر من أربعة عقود.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 1.5% ليتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4381 دولارا للأوقية والذي سجله في أكتوبر الماضي.

ويراهن المتداولون على أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026 بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، وتعد أسعار الفائدة المنخفضة عادة عاملا مساعدا للمعادن النفيسة.

كما عززت التوترات الجيوسياسية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة جاذبية الذهب والفضة كملاذ آمن.

وشددت الولايات المتحدة، الحصار النفطي المفروض على فنزويلا، مما أدى إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بينما هاجمت أوكرانيا ناقلة نفط تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي في البحر الأبيض المتوسط ​​للمرة الأولى.

ويتجه المعدنان النفيسان نحو تحقيق أعلى مكاسب سنوية لهما منذ عام 1979، وقد ارتفع سعر الذهب بنحو الثلثين، مدعوما بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار القابلة للتداول المدعومة بالسبائك

وساهمت تحركات ترامب الجذرية لإعادة تشكيل التجارة العالمية، فضلًا عن تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في زيادة حدة الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب في وقت سابق من هذا العام.

وقالت ديلين وو، المحللة في مجموعة بيبرستون جروب: "إن الارتفاع الحالي (في أسعار الذهب) مدفوع إلى حد كبير بالتمركز المبكر حول توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي تعزز بانخفاض السيولة في نهاية العام".

وأضافت أن تباطؤ نمو الوظائف وانخفاض التضخم في الولايات المتحدة عن المتوقع في نوفمبر قد دعما التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعا ملحوظا. فقد صعدت الفضة بنسبة تصل إلى 4ر3%، مسجلة رقما قياسيا يقارب 70 دولارا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 5%.

وارتفع سعر البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي، وتجاوز 2000 دولار للأوقية لأول مرة منذ عام 2008.

وارتفع سعر البلاتين بنحو 125% خلال العام الحالي، وازدادت وتيرة ارتفاعه في الأيام الأخيرة مع ظهور مؤشرات على نقص الإمدادات في السوق بلندن.

وتقوم البنوك، بتخزين المزيد من المعادن في الولايات المتحدة أيضا، للتحوط من مخاطر الرسوم الجمركية، بينما شهدت الصادرات إلى الصين نموا قويا مع ازدياد الطلب وبدء تداول العقود في بورصة قوانغتشو الصينية للعقود الآجلة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4404.12 دولارا للأوقية بحلول الساعة 1.49 ظهرا بتوقيت سنغافورة. وارتفع سعر الفضة بنسبة 2.5% ليصل إلى 68.85 دولارا.

وصعد سعر البلاتين بنسبة 4%، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 4.4%، وانخفض مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في التعاملات الفورية بنسبة 0.1%.