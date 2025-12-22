تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر عددًا من المواجهات القوية على المستويين القاري والمحلي، يتصدرها ظهور منتخب مصر في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب، إلى جانب لقاءات مهمة في كأس مصر ونهائي السوبر الإيطالي.
كأس أمم أفريقيا
مالي × زامبيا 4:00 BEINSPORTS MAX
جنوب أفريقيا × أنجولا 7:00 BEINSPORTS MAX
مصر × زيمبابوي 10:00 BEINSPORTS MAX
كأس مصر
المصري × دكرنس 2:30 ON SPORT
بيراميدز × مسار 5:00 ON SPORT
نهائي السوبر الإيطالي
نابولي × بولونيا 9:00 تطبيق ثمانية (8)