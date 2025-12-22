تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر عددًا من المواجهات القوية على المستويين القاري والمحلي، يتصدرها ظهور منتخب مصر في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب، إلى جانب لقاءات مهمة في كأس مصر ونهائي السوبر الإيطالي.

كأس أمم أفريقيا

مالي × زامبيا 4:00 BEINSPORTS MAX

جنوب أفريقيا × أنجولا 7:00 BEINSPORTS MAX

مصر × زيمبابوي 10:00 BEINSPORTS MAX

كأس مصر

المصري × دكرنس 2:30 ON SPORT

بيراميدز × مسار 5:00 ON SPORT

نهائي السوبر الإيطالي

نابولي × بولونيا 9:00 تطبيق ثمانية (8)