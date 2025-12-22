 مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الإثنين 22 ديسمبر 2025 10:19 ص القاهرة
مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا

الشروق
نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 10:11 ص

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر عددًا من المواجهات القوية على المستويين القاري والمحلي، يتصدرها ظهور منتخب مصر في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب، إلى جانب لقاءات مهمة في كأس مصر ونهائي السوبر الإيطالي.

 

كأس أمم أفريقيا

مالي × زامبيا 4:00 BEINSPORTS MAX

جنوب أفريقيا × أنجولا 7:00   BEINSPORTS MAX

مصر × زيمبابوي 10:00    BEINSPORTS MAX

كأس مصر

المصري × دكرنس 2:30 ON SPORT

بيراميدز × مسار 5:00  ON SPORT

نهائي السوبر الإيطالي

نابولي × بولونيا 9:00 تطبيق ثمانية (8)


