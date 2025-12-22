دونجا: من حق منتخب مصر الحلم بلقب أفريقيا في وجود محمد صلاح وعمر مرموش

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، أن منتخب المغرب يُعد المرشح الأول للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن الكرة المغربية تعيش واحدة من أفضل عصورها على الإطلاق، سواء على مستوى النتائج أو جودة اللاعبين.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية، أن منتخب المغرب يمتلك «سكواد» قويًا ومتكاملًا، يضم عددًا كبيرًا من المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ما يمنحه أفضلية واضحة «بالورقة والقلم» مقارنة بباقي المنتخبات.

وفي حديثه عن المنتخب المصري، شدد دونجا على أن «الفراعنة» يملكون كل المقومات التي تجعلهم طامحين وبقوة لحصد اللقب القاري، مؤكدًا أن هذا الطموح مشروع في ظل امتلاك مصر مجموعة من النجوم الكبار، على رأسهم محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش ومصطفى محمد، وهو ما يمنح المنتخب قوة هجومية كبيرة وقدرة على حسم المباريات الصعبة.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى توقعاته لمشوار المنتخب في دور المجموعات، حيث رجح فوز منتخب مصر بسهولة على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، معتبرًا أن الفارق الفني والخبرات يصب في مصلحة الفراعنة.

كما أبدى دونجا وجهة نظره بشأن مركز حراسة المرمى، متوقعًا أن يبدأ أحمد الشناوي أساسيًا في مباراة زيمبابوي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.