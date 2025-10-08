افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بالعلمين

أُقيم مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بمدينة مارينا العلمين.

شهد الحفل حضور الروسية آنا أرزناوفا، رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للألعاب المائية، وأحمد أبو القاسم، أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (أنوكا)، وأحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وفي كلمته، رحب ياسر إدريس برئيسة الاتحاد الدولي وجميع الحضور، متمنياً لهم إقامة سعيدة في مصر، قائلاً:"أوجه التحية إلى نبيل الشاذلي، أحد الرموز الكبيرة في الرياضة المصرية، وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وأن ينال التنظيم إعجاب الجميع كما هو الحال في البطولات التي تنظمها مصر دائماً."

من جانبها، أعربت آنا أرزناوفا عن سعادتها الكبيرة بتنظيم البطولة في مصر، قائلة:"أشكر المنظمين في جمهورية مصر العربية، وياسر إدريس، وأحمد أبو القاسم، وسامح الشاذلي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري الذين بذلوا جهداً كبيراً في هذا المكان الرائع الذي يستضيف الحدث العالمي. أتمنى للجميع الاستمتاع بأجواء العلمين المميزة وقضاء وقت ممتع ونتائج مبهرة"، قبل أن تعطي إشارة انطلاق البطولة رسميًا.

كما رحب سامح الشاذلي بالحضور في مدينة العلمين الجديدة، متمنياً لهم إقامة طيبة ومتابعة منافسات قوية، متمنياً للاعبين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

وتنطلق صباح الخميس الموافق 9 أكتوبر أولى منافسات البطولة، بمشاركة مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.