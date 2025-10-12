مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في تصادم مروع بطريق قفط – القصير في قنا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخر، اليوم، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق قفط – القصير بمحافظة قنا.

كانت غرفة العمليات بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثث الضحايا الخمسة الذين احتُجزوا داخل السيارة الملاكي نتيجة قوة التصادم.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول أسبابه وظروفه.