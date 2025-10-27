وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبدأ جولة خارجية تشمل زيارة روسيا وبيلاروسيا

بدأت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي جولة خارجية تشمل زيارة كل من روسيا وبيلاروسيا بدعوة من وزارتي خارجية البلدين.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج اليوم الاثنين، قولها "إن تشوي غادرت مطار بيونج يانج الدولي أمس الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول الزيارة.

من جهتها، ذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج - عبر قناتها على تطبيق "تليجرام" - أنه من المقرر أن تلتقي تشوي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والدولية.

تأتي هذه الزيارة بعد مرور عام تقريبا من زيارتها الأخيرة لموسكو في نوفمبر 2024، والتي التقت خلالها لافروف.

يذكر أن هذه التطورات تأتي قبل أيام قليلة من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية يومي الأربعاء والخميس القادمين.