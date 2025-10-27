 مقتل شخص وإصابة 23 آخرين جراء هجمات أوكرانية على بيلجورود الروسية - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 10:43 ص القاهرة
مقتل شخص وإصابة 23 آخرين جراء هجمات أوكرانية على بيلجورود الروسية

بيلجورود/روسيا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 10:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 10:09 ص

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية الحدودية، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل شخص وإصابة 23 آخرين؛ جراء هجمات أوكرانية على المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام، "كان يوم أمس عصيبا في جميع أنحاء منطقة بيلجورود، حيث تعرضت مدينة بيلجورود، ومناطق بيلجورود وشيبيكينو وجرايفورون لهجمات معادية استمرت لعدة ساعات"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف جلادكوف، أن "شخصا واحدا لقي حتفه في منطقة راكيتنوي، مقدما تعازيه لعائلة القتيل وأصدقائه".

وأوضح جلادكوف، أن 23 مدنيا، بينهم 3 أطفال، أصيبوا بجروح جراء الهجمات الأوكرانية، مشيرا إلى أن صبيين في حالة خطيرة خضعا لعمليتين جراحيتين.


