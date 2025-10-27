الأمم المتحدة: مئات الآلاف محاصرون وسط القتال في السودان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أمس الأحد، إن مئات الآلاف من المدنيين محاصرون وسط تصاعد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

وصرح منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة في الحالات الطارئة توم فليتشر بأنه: "مع توغل المقاتلين أكثر داخل مدينة الفاشر وانقطاع طرق الهروب، فإن مئات الآلاف من المدنيين محاصرون وهم في حالة رعب – حيث يتعرضون للقصف، ويعانون من الجوع، ولا يمكنهم الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الشعور بالأمان".

وتابع فليتشر إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين ووقوع عمليات نزوح قسري"، ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر، وفي أنحاء دارفور، وفي عموم السودان".

وأضاف: "يجب السماح للمدنيين بالمغادرة عبر ممرات آمنة وتمكينهم من الحصول على المساعدات. كما يجب السماح لمن يفرون إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك بأمان وكرامة، ويجب توفير الحماية لمن يبقون – بمن فيهم العاملون المحليون في مجال الإغاثة. ويجب أن تتوقف فورا الهجمات على المدنيين والمستشفيات وعمليات الإغاثة الإنسانية".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش نحو 300 ألف شخص في أوضاع مأساوية بمدينة الفاشر، التي ظلت معزولة عن العالم منذ أكثر من عام.

وأفادت بيانات قوات الدعم السريع شبه العسكرية بأنها سيطرت على مدينة الفاشر، آخر مدينة كانت خاضعة لسيطرة الحكومة في إقليم دارفور.

ولم يعلق الجيش السوداني على ذلك في البداية. ووفقا لتقارير إعلامية، لا تزال المعارك مستمرة في عاصمة ولاية شمال دارفور. ولم يتسن في البداية التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الوضع في السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ نزح أكثر من 12 مليون شخص، وهناك أكثر من 26 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة – أي ما يقارب نصف سكان البلاد – يعانون من جوع حاد.