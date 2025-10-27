أعلن الدفاع المدني السوري، العثور على رفات خمسة أشخاص في قرية آبل بريف حمص الجنوبي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إنّ فرقه استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في القرية، حيث جمع الفريق المختص الرفات المكونة من خمسة أشخاص – بينهم طفل وامرأة وثلاثة رجال – وفقًا للمعطيات الأولية، مع الإشارة إلى أن الجميع مجهولو الهوية.

وأوضح أن الفرق جمعت أيضًا المتعلقات والأدلة المتوفرة في الموقع، وفق البروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الرفات عُثر عليها داخل حفرة صرف صحي تقع عند مدخل إحدى المزارع في القرية، وكانت مكشوفة ومنقولة، دون العثور على أي متعلقات شخصية أو أغراض أو ثياب.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها.

وحذر من أن أي تدخل غير مختص يلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تعتبر أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

وطالب الدفاع المدني الأهالي بإبلاغ مراكزه أو الجهات المسئولة عند العثور على مثل هذه المواقع.

وسبق أن أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حمص، العثور على مقبرة جماعية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي، تضم ثلاث جثث بينها أطفال، وقد تم العثور عليهم بملابسهم الكاملة.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، في تصريح سابق، عن توثيق أكثر من 63 مقبرة جماعية في البلاد.