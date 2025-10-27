 الأمم المتحدة تطالب بفتح ممر آمن للمدنيين في الفاشر - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 1:03 م القاهرة
الأمم المتحدة تطالب بفتح ممر آمن للمدنيين في الفاشر


نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 12:42 م

طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية توم فليتشر، اليوم الاثنين، بتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر بالسودان.

ودعا المسئول الأممي، في بيان، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على كامل المدينة.

وقال فليتشر: «مع تقدم المقاتلين داخل المدينة وقطع طرق الهروب، أصبح مئات الآلاف من المدنيين محاصرين ومرعوبين، يتعرضون للقصف ويتضورون جوعًا، ولا يحصلون على الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان».

وأعلنت قوات الدعم السريع أمس الأحد، سيطرتها على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.

والفاشر آخر مدينة كبيرة كانت تحت سيطرة الجيش السوداني، بعد حصار دام قرابة عام ونصف العام.

